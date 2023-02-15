Никитин о том, в чем «Локомотиву» надо прибавлять: «В хоккее нет предела совершенству. Стабильность – признак мастерства»
Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против ЦСКА (4:1).
«Хорошую игру провели. И в атаке создали, и в обороне в общей массе подчистили ситуации. Через два дня снова играть с ЦСКА, готовимся к следующему матчу.
По Марченко не готов сразу сказать. Надеемся, что все будет нормально.
В чем надо прибавлять? В хоккее нет предела совершенству. Можно выигрывать, играя не очень классно. Можно проигрывать, играя классно. Стабильность – признак мастерства.
Как избавится от эйфории победы? Я думаю, ЦСКА нас избавит от эйфории через два дня. Это опыт, нужно справляться. Мы учимся.
Шалунов проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончанию. Мы не смотрим, что сейчас происходит. Все думают о будущих матчах. Завтра уже никто не будет вспоминать, что было сегодня. Нужно готовиться к следующей игре. Спорт очень жесток в этом плане. Я думаю, Макс это также понимает. У него достаточно опыта», – сказал главный тренер «Локомотива».
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