Никитин о том, в чем «Локомотиву» надо прибавлять: «В хоккее нет предела совершенству. Стабильность – признак мастерства»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

«Хорошую игру провели. И в атаке создали, и в обороне в общей массе подчистили ситуации. Через два дня снова играть с ЦСКА, готовимся к следующему матчу.

По Марченко не готов сразу сказать. Надеемся, что все будет нормально.

В чем надо прибавлять? В хоккее нет предела совершенству. Можно выигрывать, играя не очень классно. Можно проигрывать, играя классно. Стабильность – признак мастерства.

Как избавится от эйфории победы? Я думаю, ЦСКА нас избавит от эйфории через два дня. Это опыт, нужно справляться. Мы учимся.

проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончанию. Мы не смотрим, что сейчас происходит. Все думают о будущих матчах. Завтра уже никто не будет вспоминать, что было сегодня. Нужно готовиться к следующей игре. Спорт очень жесток в этом плане. Я думаю, Макс это также понимает. У него достаточно опыта», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд