У Найта и Шалунова самая высокая зарплата в КХЛ – 90 млн рублей. Радулов и Ткачев из «Авангарда» – в топ-5 («СЭ»)

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Форварды Корбан Найт и Максим Шалунов – самые высокооплачиваемые игроки КХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», их зарплата составляет 90 млн рублей за сезон. По 80 млн получают Антон Бурдасов, Александр Радулов и Владимир Ткачев.

Топ-15 рейтинга зарплат без учета бонусов и премий выглядит следующим образом:

1-2. Корбат Найт («Авангард») – 90 млн рублей;

1-2. Максим Шалунов («Локомотив») – 90 млн рублей;

3-5. Антон Бурдасов («Трактор») – 80 млн рублей;

3-5. Александр Радулов («Ак Барс») – 80 млн рублей;

3-5. Владимир Ткачев («Авангард») – 80 млн рублей;

6. Дмитрий Яшкин (СКА) – 77 млн рублей;

7-11. Стефан Да Коста («Автомобилист») – 75 млн рублей;

7-11. Дамир Жафяров (СКА) – 75 млн рублей;

7-11. Алексей Марченко («Локомотив») – 75 млн рублей;

7-11. Владимир Ткачев («Трактор») – 75 млн рублей;

7-11. Вадим Шипачев («Ак Барс») – 75 млн рублей;

12-15. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 70 млн рублей;

12-15. Даррен Дитц (ЦСКА) – 70 млн рублей;

12-15. Николай Прохоркин (СКА) – 70 млн рублей;

12-15. Антон Слепышев (ЦСКА) – 70 млн рублей.

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5 комментариев

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гилберт
Игрокам СКА высокая зп необязательна. Бонусы за задачу видимо не ограничены и в потолок не входят. Можно и 200 и 300 лямов за сезон поднять.
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Александр Буркин
А вы ещё бонусы посчитайте и будет вам настоящий рейтинг)
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Ястреб
Радулов у нас?
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Сергей Вятич
Удивительный рейтинг). По нему выходит, что у Нестерова, Мамина, Плотникова и Каменева меньше 20 в год. Ну или авторы рейтинга просто и незамысловато забыли об этих игроках).
А о том, что фактически неверно указаны суммы у Дитца и у половины, указанных здесь игроков ЦСКА, на таком фоне можно вообще не начинать). Бедный Кучмий, светлой памяти, не заслужило его детище таких «рейтингов».
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Иван Голинько
а прохоркин, точно ЦСКА?
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