У Найта и Шалунова самая высокая зарплата в КХЛ – 90 млн рублей. Радулов и Ткачев из «Авангарда» – в топ-5 («СЭ»)

Форварды Корбан Найт и Максим Шалунов – самые высокооплачиваемые игроки .

По данным «Спорт-Экспресса», их зарплата составляет 90 млн рублей за сезон. По 80 млн получают , Александр Радулов и Владимир Ткачев.

Топ-15 рейтинга зарплат без учета бонусов и премий выглядит следующим образом:

1-2. Корбат Найт (« ») – 90 млн рублей;

1-2. («Локомотив») – 90 млн рублей;

3-5. Антон Бурдасов («Трактор») – 80 млн рублей;

3-5. («Ак Барс») – 80 млн рублей;

3-5. Владимир Ткачев («Авангард») – 80 млн рублей;

6. Дмитрий Яшкин (СКА) – 77 млн рублей;

7-11. Стефан Да Коста («Автомобилист») – 75 млн рублей;

7-11. Дамир Жафяров (СКА) – 75 млн рублей;

7-11. Алексей Марченко («Локомотив») – 75 млн рублей;

7-11. Владимир Ткачев («Трактор») – 75 млн рублей;

7-11. Вадим Шипачев («Ак Барс») – 75 млн рублей;

12-15. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 70 млн рублей;

12-15. Даррен Дитц (ЦСКА) – 70 млн рублей;

12-15. Николай Прохоркин (СКА) – 70 млн рублей;

12-15. Антон Слепышев (ЦСКА) – 70 млн рублей.