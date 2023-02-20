У Найта и Шалунова самая высокая зарплата в КХЛ – 90 млн рублей. Радулов и Ткачев из «Авангарда» – в топ-5 («СЭ»)
Форварды Корбан Найт и Максим Шалунов – самые высокооплачиваемые игроки КХЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», их зарплата составляет 90 млн рублей за сезон. По 80 млн получают Антон Бурдасов, Александр Радулов и Владимир Ткачев.
Топ-15 рейтинга зарплат без учета бонусов и премий выглядит следующим образом:
1-2. Корбат Найт («Авангард») – 90 млн рублей;
1-2. Максим Шалунов («Локомотив») – 90 млн рублей;
3-5. Антон Бурдасов («Трактор») – 80 млн рублей;
3-5. Александр Радулов («Ак Барс») – 80 млн рублей;
3-5. Владимир Ткачев («Авангард») – 80 млн рублей;
6. Дмитрий Яшкин (СКА) – 77 млн рублей;
7-11. Стефан Да Коста («Автомобилист») – 75 млн рублей;
7-11. Дамир Жафяров (СКА) – 75 млн рублей;
7-11. Алексей Марченко («Локомотив») – 75 млн рублей;
7-11. Владимир Ткачев («Трактор») – 75 млн рублей;
7-11. Вадим Шипачев («Ак Барс») – 75 млн рублей;
12-15. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 70 млн рублей;
12-15. Даррен Дитц (ЦСКА) – 70 млн рублей;
12-15. Николай Прохоркин (СКА) – 70 млн рублей;
12-15. Антон Слепышев (ЦСКА) – 70 млн рублей.
А о том, что фактически неверно указаны суммы у Дитца и у половины, указанных здесь игроков ЦСКА, на таком фоне можно вообще не начинать). Бедный Кучмий, светлой памяти, не заслужило его детище таких «рейтингов».