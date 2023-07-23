Бучельников об игре с Яшкиным и Воробьевым: «Нереальное удовольствие. Они подсказывали мелкие детали, говорили, где открыться»

Теги Локомотив Северсталь СКА КХЛ СКА-Нева Максим Шалунов ВХЛ Дмитрий Яшкин Михаил Воробьев Даниил Мисюль Дмитрий Бучельников Хоккей

Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от игры за СКА в сезоне-2022/23.

– В начале сезона ты регулярно играл за первую команду, но потом перешел в ВХЛ. Понимал, почему тебя больше не подключали к основе?

– Я ни у кого не спрашивал. Сам понимал, что если не нахожусь в первой команде, значит, надо еще больше работать и улучшать аспекты, на которые мне указывали. Не грузил себя тем, что меня не вызывали.

Конечно, хотелось сыграть еще, потому что в Ледовом нереальная атмосфера, аж до мурашек! Надеюсь, в новом сезоне получится провести еще больше игр за первую команду.

– Кто из напарников и соперников в КХЛ тебе больше всего запомнился?

– Самый кайф – игра против «Северстали» на выезде. С самого начала матча я играл вместе с Яшкиным и Воробьевым. Было нереальное удовольствие от игры с такими мастерами, они подсказывали мелкие детали, говорили, где открыться и как лучше сделать. Я тогда отыграл всю встречу, причем хорошо, провел на льду 13 минут – для меня это тогда был верх желаний! 

Если выделять кого-то из соперников, было довольно тяжело играть против «Локомотива» у них дома. Это очень обороняющаяся команда. Тот же Даниил Мисюль – большой защитник, который может и подключиться, и сыграть в тело. Не могу не назвать и Максима Шалунова – он забил нам дубль в том матче, но мы все равно победили! – сказал нападающий системы СКА.

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