Бучельников об игре с Яшкиным и Воробьевым: «Нереальное удовольствие. Они подсказывали мелкие детали, говорили, где открыться»

Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от игры за СКА в сезоне-2022/23.

– В начале сезона ты регулярно играл за первую команду, но потом перешел в . Понимал, почему тебя больше не подключали к основе?

– Я ни у кого не спрашивал. Сам понимал, что если не нахожусь в первой команде, значит, надо еще больше работать и улучшать аспекты, на которые мне указывали. Не грузил себя тем, что меня не вызывали.

Конечно, хотелось сыграть еще, потому что в Ледовом нереальная атмосфера, аж до мурашек! Надеюсь, в новом сезоне получится провести еще больше игр за первую команду.

– Кто из напарников и соперников в тебе больше всего запомнился?

– Самый кайф – игра против « » на выезде. С самого начала матча я играл вместе с и Воробьевым. Было нереальное удовольствие от игры с такими мастерами, они подсказывали мелкие детали, говорили, где открыться и как лучше сделать. Я тогда отыграл всю встречу, причем хорошо, провел на льду 13 минут – для меня это тогда был верх желаний!

Если выделять кого-то из соперников, было довольно тяжело играть против « » у них дома. Это очень обороняющаяся команда. Тот же Даниил Мисюль – большой защитник, который может и подключиться, и сыграть в тело. Не могу не назвать и Максима Шалунова – он забил нам дубль в том матче, но мы все равно победили! – сказал нападающий системы СКА.