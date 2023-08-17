«Трактор» подписал экс-защитника «Адмирала» Николаева

Теги Трактор переходы КХЛ Адмирал Илья Николаев 2001 Хоккей

Бывший защитник «Адмирала» Илья Николаев перешел в «Трактор».

Николаев подписал с «Трактором» двустороннее соглашение до конца сезона-2023/24.

22-летний защитник перешел в «Адмирал» в мае в результате обмена с «Металлургом». Летом контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Николаев провел 8 игр в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. Он также отметился 3 передачами в 23 матчах ВХЛ.

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