«Трактор» подписал экс-защитника «Адмирала» Николаева
Бывший защитник «Адмирала» Илья Николаев перешел в «Трактор».
Николаев подписал с «Трактором» двустороннее соглашение до конца сезона-2023/24.
22-летний защитник перешел в «Адмирал» в мае в результате обмена с «Металлургом». Летом контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В минувшем сезоне Николаев провел 8 игр в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. Он также отметился 3 передачами в 23 матчах ВХЛ.
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