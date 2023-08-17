«Трактор» подписал экс-защитника «Адмирала» Николаева

Бывший защитник «Адмирала» Илья Николаев перешел в «Трактор».

Николаев подписал с « » двустороннее соглашение до конца сезона-2023/24.

22-летний защитник перешел в « » в мае в результате обмена с « ». Летом контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне провел 8 игр в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. Он также отметился 3 передачами в 23 матчах ВХЛ.