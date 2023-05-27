Директор «Адмирала» об обмене с «Металлургом»: «Паливко отказался ехать на сбор, не хотели, чтобы права висели мертвым грузом. Николаев нас усилит»

Спортивный директор «Адмирала» высказался об обмене защитниками с «Металлургом».

Клуб из Владивостока отдал магнитогорцам права на Данилу Паливко, получив взамен Илью Николаева.

«В декабре Паливко не попадал в основной состав, его отправили в «Ермак». Там он начал стабильно набирать очки, но позднее обратился через агента с просьбой об обмене – его не устраивало то, что он находится в фарм-клубе.

Мы расторгли контракт, закрепили права на Паливко, а в апреле сделали квалификационное предложение. Вызвали на сбор, но он отказался ехать. На нас вышел « » с предложением обмена на Илью Николаева.

Мы обсудили, нас это предложение устроило. Не хотели, чтобы права на Паливко висели мертвым грузом. Николаев усилит нас уже в этом сезоне, плюс это молодой игрок с хорошей перспективой», – сказал Вадим Аверкин.