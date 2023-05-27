Директор «Адмирала» об обмене с «Металлургом»: «Паливко отказался ехать на сбор, не хотели, чтобы права висели мертвым грузом. Николаев нас усилит»

Теги Металлург Мг Вадим Аверкин КХЛ Адмирал Спорт-Экспресс Данила Паливко Илья Николаев 2001 Хоккей

Спортивный директор «Адмирала» высказался об обмене защитниками с «Металлургом».

Клуб из Владивостока отдал магнитогорцам права на Данилу Паливко, получив взамен Илью Николаева. 

«В декабре Паливко не попадал в основной состав, его отправили в «Ермак». Там он начал стабильно набирать очки, но позднее обратился через агента с просьбой об обмене – его не устраивало то, что он находится в фарм-клубе.

Мы расторгли контракт, закрепили права на Паливко, а в апреле сделали квалификационное предложение. Вызвали на сбор, но он отказался ехать. На нас вышел «Металлург» с предложением обмена на Илью Николаева.

Мы обсудили, нас это предложение устроило. Не хотели, чтобы права на Паливко висели мертвым грузом. Николаев усилит нас уже в этом сезоне, плюс это молодой игрок с хорошей перспективой», – сказал Вадим Аверкин. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Звезду поймал поливко ?
Щас в ммг его быстро отправят в фарм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий