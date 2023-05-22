Шипачев об общении с журналистами: «В Питере я себя плохо с ними вел. После НХЛ у меня поменялся подход, возможно»

Теги Ак Барс СКА НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев рассказал, что пребывание в НХЛ повлияло на его отношение к журналистам.

– Перед отъездом в «Вегас» вы очень сильно изменились. Стали более вежливым и общительным. Что произошло?

– Не знаю даже. Когда в НХЛ приехал, то увидел, что к журналистам совсем по-другому относятся, все ребята делают свою работу. Возможно, у меня поменялся подход к делу. В Питере я себя правда плохо с журналистами вел.

– Почему?

– Да не знаю, многие ребята ведь не хотят общаться.

– Сейчас таких меньше.

– А раньше было все более закрытое. Конкретной установки не общаться с журналистами у меня не было. Просто не очень хотелось разговаривать, наверное, именно тогда писали про меня что-нибудь плохое, – сказал форвард «Ак Барса». 

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6 комментариев

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Александр Мельников
Наверно журналисты писали в парадных «Вадик лох»
+11
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заводчанин
Типо научился общаться с журналистами после своей продолжительной карьеры за океаном!
Он думает , там день , за наш год считается?)
+7
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vizaslayer
Есть репа и контракты, а есть просто контракты, поэтому там так, а тут эдак )
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Сергей Таран
после НХЛ?
+2
-2
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