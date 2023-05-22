Шипачев об общении с журналистами: «В Питере я себя плохо с ними вел. После НХЛ у меня поменялся подход, возможно»
Вадим Шипачев рассказал, что пребывание в НХЛ повлияло на его отношение к журналистам.
– Перед отъездом в «Вегас» вы очень сильно изменились. Стали более вежливым и общительным. Что произошло?
– Не знаю даже. Когда в НХЛ приехал, то увидел, что к журналистам совсем по-другому относятся, все ребята делают свою работу. Возможно, у меня поменялся подход к делу. В Питере я себя правда плохо с журналистами вел.
– Почему?
– Да не знаю, многие ребята ведь не хотят общаться.
– Сейчас таких меньше.
– А раньше было все более закрытое. Конкретной установки не общаться с журналистами у меня не было. Просто не очень хотелось разговаривать, наверное, именно тогда писали про меня что-нибудь плохое, – сказал форвард «Ак Барса».
Он думает , там день , за наш год считается?)