Ахтямов о контракте с «Ак Барсом»: «Хочу выиграть Кубок Гагарина, а после этого уже думать о заокеанской карьере»

Артур Ахтямов поделился мнением об уровне хоккея в КХЛ.

Голкипер «Ак Барса» высказался после поражения от «Трактора» (1:2) в матче на Кубке TANECO.

– Как тебе уровень по сравнению с ВХЛ?

– Конечно, здесь более мастеровитые ребята, исполнители. Могут здорово бросить, попасть, отдать хорошую передачу – например, как в этом матче, когда мне второй гол забивали.

А если смотреть в целом, хоккей везде один. Единственное, надо еще привыкнуть немного к коллективу. А так, в принципе, хороший хоккей, высокий уровень, мне нравится.

– Почему подписал длинный контракт с «Торонто», но сразу же вернулся на год в аренду?

– Я, честно говоря, хочу выиграть Кубок Гагарина, а после этого уже думать о своей заокеанской карьере. Пока есть шанс, пока предлагают контракт, я думаю, любой бы парень на моем месте так же бы сделал.

– Ушел из жизни . Он так же, как и ты, задрафтован «Торонто». Каким был Родион?

– Он был хорошим другом. Очень, очень хороший парень, улыбчивый. И прямо слезу накатывает, честно говоря. Когда после матча узнал, почувствовал прямо опустошение. Игра сразу забывается и, конечно, понимаешь, что жизнь она жизнь, и здоровье – это самое главное. Соболезную родным и близким, – сказал голкипер «Ак Барса» Ахтямов.

«Ак Барс» подписал с вратарем Ахтямовым двусторонний контракт на год. Он арендован у «Торонто»