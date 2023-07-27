Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»

Теги СКА ФХР бизнес КХЛ сборная ЮАР Сборная Марокко Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Африке.

«Развитие международного сотрудничества – важнейшая государственная задача. Мы можем сделать друг друга сильнее и богаче с точки зрения спорта. Это и большая научная, и бизнес-индустрия, это и здоровье населения.

В африканском регионе хоккей развивается в таких странах, как ЮАР, Алжир, Марокко и Тунис. Мы приглашаем и другие африканские страны развивать хоккей, готовы оказать методическую поддержку. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы в наших странах. У нас есть в России тренеры, инвентарь, всем этим мы готовы делиться.

Можем организовать выставочные матчи, командные сборы, проводить образовательные мероприятия. Нужны арены, у нас есть знания и технологии, а у вас – огромный промышленный потенциал. Развитие хоккея в этих странах – это реальная достижимая цель, именно так мы выстроили сотрудничество с Китаем и Узбекистаном. Вместе мы победим», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг на сессии «Спорт – мост дружбы России и Африки».

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18 комментариев

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Bartez1986
с детскими хоккейными школами в провинции инвентарем не пробовал поделиться?
+11
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+11
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Ебздрогыч
Африканцы сидят, слушают, кивают: да-да, хоккей, биатлон, лыжи - что хотите, мы согласны, только денег дайте безвозмездно и пожалуйста
+7
0
+7
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s_h_a_m_a_n
Надо назначить министром спорта этого господина.
Матыцин на его фоне теряться начал.
+3
0
+3
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Dinamik1
Ответ Ебздрогыч
Африканцы сидят, слушают, кивают: да-да, хоккей, биатлон, лыжи - что хотите, мы согласны, только денег дайте безвозмездно и пожалуйста
Они говорят что это СССР давали все бесплатно а Россия на взаимо выгодных условиях.Правда что долги списали Африке это другое.
+3
0
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Фанат Сан-Марино
Сомализация хоккея проходит успешно
+3
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Красный чай
За освоение бюджета они готовы на любым бредом занятся.
+2
0
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Ебздрогыч
Хочется пожелать всем такой же уверенности нести любую чушь, с которой Ротенберг вещает о хоккее в Африке!
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Dinamik1
Скоро Рома с зулусами будет рубится.
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Назар Игорь
Все наперебой торопятся выслужиться перед ВВП. Уже идут предложения культивировать в Африке хоккей, санный спорт, биатлон, лыжи.
+2
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Sanan1908
Ответ Ебздрогыч
Африканцы сидят, слушают, кивают: да-да, хоккей, биатлон, лыжи - что хотите, мы согласны, только денег дайте безвозмездно и пожалуйста
Так , вот Путин сообщил , что бесплатно зерно отправит им)) лучше бы о своем народе так заботились
+1
0
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oldgordon
С нетерпением ждём матч века Россия - ЮАР и все страны нам завидуют
+1
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Амфитрион
Главное, в России есть Ротенберг. И уж с ним вместе мы победим. Совесть и здравый смысл.
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Черный Дворник
Вратари африканские в хоккейных воротах на жердочке будут сидеть- привычней так и прыгать по бортикам удобно...
+1
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Дмитрий
Да уж)) там и наш лидер на форуме гапака дает)) все санкции не законны, долги прощаем, зерна бесплатно отгрузим. Хоккей в Сахаре🍾🕺🏼
+1
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цэсемьэр
льдом тоже поделимся?
вот будет весело им: воды не хватает, а лёд есть😆
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Johanson8987
Ты это своему солнцеликому хозяину скажи ага.
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Dolard
Ответ s_h_a_m_a_n
Надо назначить министром спорта этого господина. Матыцин на его фоне теряться начал.
Матыцину надо срочно перехватывать инициативу. Начать развивать настольный теннис в Новой Гвинее.
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s_h_a_m_a_n
Ответ Dolard
Матыцину надо срочно перехватывать инициативу. Начать развивать настольный теннис в Новой Гвинее.
Пляжный футбол в Антарктиде
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