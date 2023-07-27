Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Африке.

«Развитие международного сотрудничества – важнейшая государственная задача. Мы можем сделать друг друга сильнее и богаче с точки зрения спорта. Это и большая научная, и бизнес-индустрия, это и здоровье населения.

В африканском регионе хоккей развивается в таких странах, как ЮАР, Алжир, Марокко и Тунис. Мы приглашаем и другие африканские страны развивать хоккей, готовы оказать методическую поддержку. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы в наших странах. У нас есть в России тренеры, инвентарь, всем этим мы готовы делиться.

Можем организовать выставочные матчи, командные сборы, проводить образовательные мероприятия. Нужны арены, у нас есть знания и технологии, а у вас – огромный промышленный потенциал. Развитие хоккея в этих странах – это реальная достижимая цель, именно так мы выстроили сотрудничество с Китаем и Узбекистаном. Вместе мы победим», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг на сессии «Спорт – мост дружбы России и Африки».