Овечкин об Эминеме: «Слушаю его уже 20 лет. Судьба нас не сводила, но он нормальный и адекватный в общении мужик, думаю»

Александр Овечкин рассказал, что слушает рэпера Эминема уже 20 лет.

– У вас на рингтоне телефона – Эминем. Старая любовь не ржавеет?

– Это точно. Слушаю его уже 20 лет.

– А с ним вы не встречались?

– К сожалению, нет. Просто нас не сводила судьба.

А так, думаю, он тоже нормальный и адекватный в общении мужик. Надеюсь, у нас все впереди, – сказал нападающий « » .