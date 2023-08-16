Овечкин об Эминеме: «Слушаю его уже 20 лет. Судьба нас не сводила, но он нормальный и адекватный в общении мужик, думаю»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ музыка Хоккей

Александр Овечкин рассказал, что слушает рэпера Эминема уже 20 лет.

– У вас на рингтоне телефона – Эминем. Старая любовь не ржавеет?

– Это точно. Слушаю его уже 20 лет.

– А с ним вы не встречались?

– К сожалению, нет. Просто нас не сводила судьба.

А так, думаю, он тоже нормальный и адекватный в общении мужик. Надеюсь, у нас все впереди, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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6 комментариев

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Ярик01
Уже 50 лет ему, а все еще кажется пареньком из восьмой мили.
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Romanian_Daddy
Как Месси, только разговаривает
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Mekanych Red Devil
Эминем форева! Надо бы собрать все песни на одну флэшку и в машину, вспомнить школьные годы.
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Bdv68
О вкусах не спорят.🥃
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Ник88
Эминем единственный , кого воспринимаю из рэпа. Остальное кал
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Cube Litening C:68X
На днях наткнулся на выступление с концерта с Д 12, композиция purpl pills.. Гениально!! 😁
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