Овечкин об Эминеме: «Слушаю его уже 20 лет. Судьба нас не сводила, но он нормальный и адекватный в общении мужик, думаю»
Александр Овечкин рассказал, что слушает рэпера Эминема уже 20 лет.
– У вас на рингтоне телефона – Эминем. Старая любовь не ржавеет?
– Это точно. Слушаю его уже 20 лет.
– А с ним вы не встречались?
– К сожалению, нет. Просто нас не сводила судьба.
А так, думаю, он тоже нормальный и адекватный в общении мужик. Надеюсь, у нас все впереди, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
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