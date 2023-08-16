Величкин о «Металлурге»: «Пригласи хоть Овечкина сейчас, сразу результата не будет. У клуба переходный период, он будет в финале Кубка Гагарина года через три»

Геннадий Величкин считает, что перестройка в «Металлурге» будет идти около 3 лет.

«У « » сейчас переходный период. Настало время. Надо переформатироваться и подтягивать молодежь. Я посмотрел, в этом году очень много таких хоккеистов подтянули из молодежной команды и это правильно.

Перестройка будет около трех сезонов. Новый тренерский штаб, новый коллектив и новый «Металлург» будет в финале Кубка Гагарина года через три, наверное.

Без канадцев нельзя бороться за высокие места? Сейчас такая задача не стоит, строится фундамент. Без него дом не построишь. Пригласи хоть сейчас в команду – и все равно сразу результата не будет. Поэтому руководство все правильно делает», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» .