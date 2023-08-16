Величкин о «Металлурге»: «Пригласи хоть Овечкина сейчас, сразу результата не будет. У клуба переходный период, он будет в финале Кубка Гагарина года через три»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Александр Овечкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Геннадий Величкин считает, что перестройка в «Металлурге» будет идти около 3 лет.

«У «Металлурга» сейчас переходный период. Настало время. Надо переформатироваться и подтягивать молодежь. Я посмотрел, в этом году очень много таких хоккеистов подтянули из молодежной команды и это правильно.

Перестройка будет около трех сезонов. Новый тренерский штаб, новый коллектив и новый «Металлург» будет в финале Кубка Гагарина года через три, наверное.

Без канадцев нельзя бороться за высокие места? Сейчас такая задача не стоит, строится фундамент. Без него дом не построишь. Пригласи хоть Овечкина сейчас в команду – и все равно сразу результата не будет. Поэтому руководство все правильно делает», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Величкин.

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5 комментариев

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Nikola Shell
Года через три, ну и цифры. За это время там может всё ещё поменяться
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Олег
Гена как нибудь без тебя разберёмся....
А Разин поможет.......
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Alex9999995
Я думаю такой ответ не устроит хоккеистов, Разина, а самое главное болельщиков!
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Tima_Milan
Однозначно не будет
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личные рекорды это не хоккей
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пригласи Овечкина и забудь про плей офф , он во сне даже не кому ничего не даст, только все себе
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