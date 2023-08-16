Плющев о бане Федотова: «Руководство ЦСКА виновато в том, что произошло. Вопрос нужно было решать весной. С «Филадельфией» можно было договориться»

Владимир Плющев высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«В том, что произошло, виновато руководство ЦСКА и агент хоккеиста. Этот вопрос нужно было решать не сейчас, а еще весной.

Честно говоря, во всей этой истории жалко самого игрока. У Федотова сейчас тот самый возраст, когда игрок может выйти на первые роли в чемпионате КХЛ. Да, понятно, что это было бы уже в ходе сезона, потому как все же Иван год был вынужден пропустить по известным причинам.

Почему все решили выяснять непосредственно в августе? На мой взгляд, у «Филадельфии» нет такой очевидной необходимости в Федотове и полагаю, что с заокеанским клубом можно было договориться таким образом, чтобы сезон Федотов отыграл за ЦСКА, а потом бы армейский клуб решил бы с «Филадельфией», кому вратарь больше нужен.

Что же касается разговоров относительно нужно ли выходить из состава ИИХФ, для меня ответ очевиден – нет, иначе игроки начнут массово уезжать, имея контракты с клубами . Кроме того, начнутся серьезные проблемы с детским хоккеем.

Мы вернемся на международную арену – в этом сомнений нет, так что рубить отношения с Международной федерацией хоккея ни в коем случае нельзя», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

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