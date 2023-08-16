Плющев о бане Федотова: «Руководство ЦСКА виновато в том, что произошло. Вопрос нужно было решать весной. С «Филадельфией» можно было договориться»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ детский хоккей Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«В том, что произошло, виновато руководство ЦСКА и агент хоккеиста. Этот вопрос нужно было решать не сейчас, а еще весной.

Честно говоря, во всей этой истории жалко самого игрока. У Федотова сейчас тот самый возраст, когда игрок может выйти на первые роли в чемпионате КХЛ. Да, понятно, что это было бы уже в ходе сезона, потому как все же Иван год был вынужден пропустить по известным причинам.

Почему все решили выяснять непосредственно в августе? На мой взгляд, у «Филадельфии» нет такой очевидной необходимости в Федотове и полагаю, что с заокеанским клубом можно было договориться таким образом, чтобы сезон Федотов отыграл за ЦСКА, а потом бы армейский клуб решил бы с «Филадельфией», кому вратарь больше нужен.

Что же касается разговоров относительно нужно ли выходить из состава ИИХФ, для меня ответ очевиден – нет, иначе игроки начнут массово уезжать, имея контракты с клубами КХЛ. Кроме того, начнутся серьезные проблемы с детским хоккеем.

Мы вернемся на международную арену – в этом сомнений нет, так что рубить отношения с Международной федерацией хоккея ни в коем случае нельзя», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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12 комментариев

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nnp165
Одно из немногих взвешенных мнений. Жаль, что вменяемые здесь в меньшинстве
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vdksjs
На удивление выдал базу
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Антон
Да неужели, голос света в царстве тьмы
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Maxim Shumov
Его теперь повяжут за такие слова?
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Olga.t
"Кто виноват" - понятно. Хотя вряд ли руководство ЦСКА признАет это.
"Что делать? " - вопрос вопросов.
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Кавабунга Шреддоголовый
Когда оправдываться будет за такие слова?
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Alivan
Все правильно и адекватно сказал
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ivan555navi
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Игроки уезжают туда где больше платят.
Всё остальное вторично.
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Mechel**
Плющев, договоришься же… и Есмантович отправит тебя по мобилизации на СВО, только не на год, а бессрочно)))
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Егор Старов
,А ведь в офисе ЦСКА наверняка " умные " юристы просчитали возможные риски и убедили глупого Есманта в " стопудовой" победе. Вот он и начал махать шашечкой. Однозначно они втянули весь наш хоккей в пропасть. Но никто не ответит. Как никто не ответил за ещё один " стопроцентный " проект.
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Николай Колосов
!! нас не допускают НИ КУДА..это спорт нормально ??? СПОРТ ЭТО МИР! НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТ????? ДА ПОШЛИ ОНИ В РЕДЬКУ!
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