Бабаев о ЦСКА: «Обходить санкции будет невозможно. ФХР не пойдет на такие вещи, по закону она должна действовать согласно решениям ИИХФ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с контрактом Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«Понимаете, приостановление членства не означает исключения. И ФХР по закону должна действовать согласно решениям ИИХФ. И я не понимаю, как может ФХР это обойти. Другое дело, что ЦСКА может пойти в следующие инстанции, в спортивный суд и там может отстоять. Но не знаю, как это будет выглядеть.

Обходить санкции будет невозможно. Если мы будем запрашивать трансферы, внутри даже, ФХР не пойдет на такие вещи. Потому что КХЛ все равно – это часть Федерации хоккея России, входит в структуру.

Раньше не было ситуаций похожих – это такой единственный случай. И то потому, что для ЦСКА возникла ситуация, в которой они могли заключить контракт, посчитали возможным», – сказал Бабаев.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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6 комментариев

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Антон
Какие-то местечковые князьки, по самодурству, устроили скандал и проблемы международного уровня. Ещё и остальных кроют всякими словами. Может пора им по шапке немного надавать? Не по чину воюешь с мировым империализмом, алё.
+5
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+3
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Olga.t
Ответ GullitRuud
Возможно было бы желание . Забейте не только на ИИХФ , но и на ФХР . Пусть руководство лиги поговорит с ВВП растолкуйте ситуацию если получите поддержку все будет ок и ФХР сразу заткнется .
Поговорить с ВВП???
Ахаха, пусть барин нас рассудит))
Неужели трудно понять в чем источник проблем?
+3
-2
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Viks
Возможно ли, что Федотову придётся отправиться в Северную Америку? Честно говоря, я не вижу других альтернативных вариантов", — заявил Бабаев в интервью "РБ Спорт".
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Александр Василич
Ответ Olga.t
Поговорить с ВВП??? Ахаха, пусть барин нас рассудит)) Неужели трудно понять в чем источник проблем?
Не барин. Пахан!!)
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Vlad Zakirov
Ответ GullitRuud
Возможно было бы желание . Забейте не только на ИИХФ , но и на ФХР . Пусть руководство лиги поговорит с ВВП растолкуйте ситуацию если получите поддержку все будет ок и ФХР сразу заткнется .
Забить можно на все и всех, но потом когда забьют они уже будет не весело.
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