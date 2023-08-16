Бабаев о ЦСКА: «Обходить санкции будет невозможно. ФХР не пойдет на такие вещи, по закону она должна действовать согласно решениям ИИХФ»

Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с контрактом Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Понимаете, приостановление членства не означает исключения. И ФХР по закону должна действовать согласно решениям ИИХФ. И я не понимаю, как может ФХР это обойти. Другое дело, что ЦСКА может пойти в следующие инстанции, в спортивный суд и там может отстоять. Но не знаю, как это будет выглядеть.

Обходить санкции будет невозможно. Если мы будем запрашивать трансферы, внутри даже, ФХР не пойдет на такие вещи. Потому что все равно – это часть Федерации хоккея России, входит в структуру.

Раньше не было ситуаций похожих – это такой единственный случай. И то потому, что для ЦСКА возникла ситуация, в которой они могли заключить контракт, посчитали возможным», – сказал .

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