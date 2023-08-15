Кожевников о бане Федотова: «Всегда остается вариант послать их всех, просто игнорировать. Хотя из состава ИИХФ выходить нельзя, конечно»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников детский хоккей Иван Федотов Хоккей 3х3 Хоккей

Александр Кожевников считает, что ФХР нельзя выходить из ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«Если Федотову нельзя будет играть нигде, кроме НХЛ, возможно, стоит рассмотреть вариант с хоккеем 3×3. На него санкции точно не распространяются. Можно проявить себя там. Какие-то варианты для получения практики необходимо найти.

Всегда остается вариант послать их всех. Просто игнорировать постановление ИИХФ. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Да пошли вы все! Я вас игнорирую! Но выходить отсюда не буду, конечно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шепот Шумов
Протрезвел...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Oleg Olegov
Да пошли вы все! Я вас игнорирую! Но выходить отсюда не буду, конечно.
это как пришел в гости бухать на халяву, выпил всё в одно лицо и принял решение игнорировать вопросы хозяев, делая вид, что заснул 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Геннадий Тимченко
это как пришел в гости бухать на халяву, выпил всё в одно лицо и принял решение игнорировать вопросы хозяев, делая вид, что заснул 🤣
Это кто тут в российском хоккее стал хозяином? иихф? Ну-ну. Таких хозяев метлой вымести за порог. Пусть идут хозяйничать в нхл, а мы посмотрим на их результаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий