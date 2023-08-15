Кожевников о бане Федотова: «Всегда остается вариант послать их всех, просто игнорировать. Хотя из состава ИИХФ выходить нельзя, конечно»

Александр Кожевников считает, что ФХР нельзя выходить из ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Если Федотову нельзя будет играть нигде, кроме НХЛ, возможно, стоит рассмотреть вариант с хоккеем 3×3. На него санкции точно не распространяются. Можно проявить себя там. Какие-то варианты для получения практики необходимо найти.

Всегда остается вариант послать их всех. Просто игнорировать постановление ИИХФ. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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