Артюхин о новых контрактах Пашнина и Педана: «Они хотели играть в команде с серьезными задачами, а СКА – один из главных претендентов на Кубок Гагарина»

Евгений Артюхин высказался о новых контрактах Михаила Пашнина и Андрея Педана.

Новые соглашения игроков со СКА рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

«На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Подозреваю, что оба игрока вынуждены были даже пойти на некоторое понижение сумм контрактов из-за потолка зарплат клуба.

Но в любом случае оба игрока остаются в клубе и будут ключевыми фигурами в обороне в предстоящем сезоне. И тот, и другой хотели играть в команде с серьезными задачами, а СКА – это один из главных претендентов на .

Плюс ко всему их полностью устраивают условия жизни в Санкт-Петербурге и красота этого замечательного города с огромной историей и большим количеством музеев, театров и прочим», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

СКА уложится в потолок зарплат, перезаключив контракты как минимум с 10 игроками на пониженных условиях («СЭ»)