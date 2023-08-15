СКА подписал новые контракты с Пашниным и Педаном на 2 года

Теги СКА КХЛ Михаил Пашнин Андрей Педан Хоккей

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном.

Новые соглашения рассчитаны на 2 сезона и будут действовать до 30 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне Пашнин провел 31 игру в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 9 матчей, не набрав очков. 

На счету Педана 20 (5+15) баллов в 64 играх регулярки при показателе полезности «+32». В 16 играх плей-офф он отметился 5 (2+3) очками при полезности «-1».

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10 комментариев

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Dr Gonzo
Ну вот теперь понятно, каким образом СКА справится с превышением потолка) Видимо решили, что хватит отдавать игроков. Всего 8 пятерок осталось. Теперь просто всем якобы понизят зарплату. Эх. Какая лига бы была если бы не "творчество" армейских клубов.
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Ромарио163
Значит скоро отчислят, вернее переведут в другие команды
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_Абырвалг_
Главное "свои " - молодые воспитанники. На перспективу ! )))
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VintDV
Как СКА еще не лопнул от количества игроков🤭🤭🤭
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Richman95
ЦИРК!
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Jason Huang
Ответ йозе марино
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до мерзких действий цска в этом году, СКА ещё ой как далеко! 😉
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йозе марино
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Dragon10
Не уточняются детали контрактов. По игре, вряд ли односторонние
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Dr Gonzo
Ответ RBChannel
А что не так с ЦСКА?:)
Ну хотя бы истории с Федотовым и Капризовым, например.
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RBChannel
Ответ Dr Gonzo
Ну хотя бы истории с Федотовым и Капризовым, например.
И что там не так? ЦСКА полно по такому пути, и о защищает свои интересы. Дуда сбежал в северную Америку с годом контракта. Прошу ваших комментариев. :) Вы же будете объективны?:)
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