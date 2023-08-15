СКА подписал новые контракты с Пашниным и Педаном на 2 года

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном.

Новые соглашения рассчитаны на 2 сезона и будут действовать до 30 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне Пашнин провел 31 игру в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 9 матчей, не набрав очков.

На счету 20 (5+15) баллов в 64 играх регулярки при показателе полезности «+32». В 16 играх плей-офф он отметился 5 (2+3) очками при полезности «-1».