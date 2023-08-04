У «Ак Барса» были варианты с арендой Ахтямова в другие клубы КХЛ – договориться не удалось. Клубы предлагали двусторонние контракты

Клубы КХЛ интересовались вратарем «Ак Барса» Артуром Ахтямовым.

21-летний голкипер вернулся в казанскую команду из «Торонто» на правах аренды.

Сообщается, что у «Ак Барса» было несколько вариантов с арендой Артура Ахтямова в другие клубы КХЛ.

Минимум две-три команды интересовались Ахтямовым, но договориться не удалось. Интересующие клубы предлагали вратарю только двусторонние контракты.

В сезоне-2022/23 Артур выступал за «Нефтяник» в ВХЛ. В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.