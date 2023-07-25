«Торонто» отдал «Ак Барсу» вратаря Ахтямова в аренду на сезон

Теги Ак Барс переходы Торонто НХЛ КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

«Торонто» отдал вратаря Артура Ахтямова «Ак Барсу» в аренду на сезон.

В июле канадский клуб подписал с 21-летним голкипером контракт новичка на 3 года. 

«Мэйпл Лифс» выбрали Ахтямова в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 106-м номером.

В сезоне-2022/23 Артур выступал за альметьевский «Нефтяник». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.

В предыдущих сезонах Ахтямов провел в общей сложности 4 матча за основу «Ак Барса». 

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1 комментарий

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ВОЛКОДАВ
Кто знает, хорошее усиление для Ак Барса?))
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