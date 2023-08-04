«Ак Барс» подписал с вратарем Ахтямовым двусторонний контракт на год. Он арендован у «Торонто»
«Ак Барс» подписал с Артуром Ахтямовым двусторонний контракт на год.
21-летний голкипер вернулся в казанскую команду из «Торонто» на правах аренды.
В сезоне-2022/23 Артур выступал за «Нефтяник» в ВХЛ. В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.
В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.
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