Билялетдинов о 4:2 с «Локомотивом»: «Была видна картина игры, это очень важно сейчас. Не понравилось только начало матча, затем стали играть правильно и в атаке, и в обороне»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Локомотивом» (4:2) на Кубке TANECO.

– В целом игра и должна была быть такой. Мы понимали соперника, знали, как они играют. Мне не понравилось только начало матча, особенно первые отрезки, затем стали играть правильно и в атаке, и в обороне.

Была видна картина игры, это очень важно сейчас. Сегодня работали над меньшинством, достаточно удачно, в этом плане было неплохо. А в целом полезная и нужная игра.

– 20 минут команда играла в меньшинстве, сломало ли это ваши тренерские планы?

– Много удалений – период играли в меньшинстве, ничего хорошего тут нет. Хорошо, что сыграли достойно, но таких моментов не должно быть. Конечно, это ломает игру, и не дает всем играть одинаково по времени. Но так сложилось, судьи были очень строгие сегодня.

– Сегодня Артур Ахтямов надежно сыграл. Наверное, это приятная головная боль, когда в команде три равноценных вратаря?

– Хорошо играл, он молодец – уверенно, спокойно, удивительно просто даже для меня. Хороший мальчишка, и как человек, и как спортсмен. Дай бог ему, чтобы он рос, еще и наш воспитанник – это приятно.

– Новичок команды может сыграть в воскресенье?

– Возможно.

– Во втором матче подряд забивает большинство. Насколько вы довольны бригадами и таким количеством звезд для реализации лишнего?

– Для нас сложновато, все ребята мастеровитые и хорошие, и взаимопонимание хорошее. Но соперник тоже нас изучает и понимает, какие варианты они будут разыгрывать, в этом есть сложность. Все готовятся, ребятам все время нужно придумывать что-то другое, – сказал главный тренер « » .