Куляш о бане Федотова: «Выходить из ИИХФ нельзя, иначе НХЛ начнет забирать игроков с контрактами, все развалится. Мы не можем тягаться с ними по экономическим вопросам»

Денис Куляш высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«На мой взгляд, ситуация была более чем простая. Представителям ЦСКА нужно было обо всех нюансах договориться с «Филадельфией», которая, на мой взгляд, нынче и не нуждается в российском вратаре.

При всем уважении к Федотову он в силу ряда причин далек от своей оптимальной формы. Думаю, что ему необходимо полгода, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

Каким я вижу выход из ситуации сейчас? Нужно думать, единственное, могу сказать, что, несмотря на решение ИИХФ, выходить из состава Международной федерации ни в коем случае нельзя, иначе НХЛ начнет забирать у нас игроков с контрактами и у нас вообще все развалится.

По экономическим вопросам тягаться с НХЛ мы не можем», – сказал экс-защитник сборной России, тренер клуба «Капитан».

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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