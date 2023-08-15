Куляш о бане Федотова: «Выходить из ИИХФ нельзя, иначе НХЛ начнет забирать игроков с контрактами, все развалится. Мы не можем тягаться с ними по экономическим вопросам»

Теги ЦСКА Капитан ИИХФ Филадельфия Денис Куляш НХЛ КХЛ МХЛ Иван Федотов Чемпионат.com деньги Хоккей

Денис Куляш высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«На мой взгляд, ситуация была более чем простая. Представителям ЦСКА нужно было обо всех нюансах договориться с «Филадельфией», которая, на мой взгляд, нынче и не нуждается в российском вратаре.

При всем уважении к Федотову он в силу ряда причин далек от своей оптимальной формы. Думаю, что ему необходимо полгода, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

Каким я вижу выход из ситуации сейчас? Нужно думать, единственное, могу сказать, что, несмотря на решение ИИХФ, выходить из состава Международной федерации ни в коем случае нельзя, иначе НХЛ начнет забирать у нас игроков с контрактами и у нас вообще все развалится.

По экономическим вопросам тягаться с НХЛ мы не можем», – сказал экс-защитник сборной России, тренер клуба «Капитан». 

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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11 комментариев

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wolkov
Ответ RBChannel
Ненужно тягаться с НХЛ. Я понимаю, что все терпилы, но нужно уметь отстаивать свои интересы. Конечно, в этом вряд ли что-то получится, потому что - все терпилы:))) Это путь
одно дело быть терпилой, когда ты прав и не отстаивать свои права. другое дело быть упертым бараном, который нарушает закон и при этом говорит, что он прав. печально, что в стойле не отличают этих простых вещей
+4
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Назар Игорь
Даже рядовые любители хоккея не искушенные в юридических деталях понимают что тягаться с НХЛ дело тухлое, тем более что в этой ситуации они правы, только ЦСКА встал в позу.
+3
-1
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nmnackjbxkasbk
тянет на дискредитацию, как минимум.
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wolkov
Ответ RBChannel
Ок. Контракт Дуды с ЦСКА на год. Он бежит в северную Америку. Ведь ты будешь последовательным и адекватным или терпилой?:)) что делать в этой ситуации. Кто прав, а кто нет?:) Слушаю тебя:))
дуда неправ. и?
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Костя Кот
тогда соблюдайте правила
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RBChannel
Ответ wolkov
одно дело быть терпилой, когда ты прав и не отстаивать свои права. другое дело быть упертым бараном, который нарушает закон и при этом говорит, что он прав. печально, что в стойле не отличают этих простых вещей
Ок. Контракт Дуды с ЦСКА на год. Он бежит в северную Америку. Ведь ты будешь последовательным и адекватным или терпилой?:)) что делать в этой ситуации. Кто прав, а кто нет?:)
Слушаю тебя:))
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