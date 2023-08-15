Бахмутов о бане Федотова: «Есть два пути: согласиться с ИИХФ, либо послать их. Но это будет #####»

Игорь Бахмутов прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Мне кажется, такой ход событий был предсказуем еще месяц назад. Звучат разные мнения, что же теперь делать? Либо посылать ИИХФ подальше, либо соглашаться с этим решением. Если согласиться, то российское хоккейное сообщество этого не поймет. На мой взгляд, есть третий путь, который никто не рассматривает.

Представителям ЦСКА нужно срочно встречаться с представителями «Филадельфии». Необходимо создать дорожную карту Ивана Федотова. На этой встрече каждая сторона приведет свои доводы, почему голкипер должен быть в армейском клубе или в «Филадельфии».

Насколько я знаю, юристы ЦСКА знали, что у Ивана есть действующий контракт. Он автоматом продлевается. Надо ехать туда и разговаривать с ними. Результаты этих переговоров сообщать в ИИХФ.

Если никто никуда не поедет, есть два пути: согласиться с решением ИИХФ, либо послать их, но это тогда будет #####.

Есть какая-то тайна во всей этой истории с Федотовым. Надо встречаться с «Филадельфией» и предъявить все аргументы», – сказал бывший генеральный директор Ночной хоккейной лиги.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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