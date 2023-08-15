Мильштейн об Амирове: «Дубас очень хотел исполнить его мечту – сыграть в НХЛ. Он договорился с «Оттавой», но Родион уже не мог стоять на коньках»

Теги Оттава Торонто НХЛ Кайл Дубас Матч ТВ Дэн Мильштейн Родион Амиров Хоккей

Дэн Мильштейн сообщил, что Родион Амиров мог сыграть в предсезонном матче НХЛ.

21-летний хоккеист умер 14 августа в Германии.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. За год до этого Амиров заключил контракт новичка с «Торонто».

– О чем мечтал Родион?

– Дубас очень хотел исполнить эту мечту – чтобы Родион сыграл в НХЛ. Ведь «Мэйпл Лифс» выбрали его на драфте-2020 в первом раунде под номером 15. И когда Амиров приехал прошлой осенью в Канаду, там был предсезонный матч «Торонто» против «Оттавы».

Дубас уже договорился с «Сенаторс», Родион должен был выйти на лед и сыграть, сколько у него получится. Мы уже делали визы родителям, чтобы они тоже в Канаду прилетели.

К сожалению, у него не получилось. Не хватило сил, координация была не та – он уже не мог стоять на коньках. Но вы можете найти фотографии, как Родион на арене машет рукой зрителям и хоккеистам, – сказал агент Амирова. 

Мильштейн об Амирове: «Обострение случилось в октябре 2022-го, врачи в Торонто дали ему 6 месяцев. Это был рак 4-й степени. Он не мог ходить, терял зрение, но ни разу не пожаловался»

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8 комментариев

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Alex Rhea
Ответ Jeff Lebowski
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Это неправда. В России неплохо лечат сердце, глаза, даже вакцину от ковида первыми в мире разработали. Не надо недооценивать себя постоянно. У нас многие сферы на достойном уровне, особенно с поправкой на финансирование
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Б81
Ответ Jeff Lebowski
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У тестя 2 стадия рака была, вылечили и бесплатно. Так что пургу не неси
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Три броска в одной атаке
Ответ Jeff Lebowski
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о чем вы вообще? на фоне этого ужаса треплетесь о глупой повестке
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берде
Ответ Alex Rhea
Это неправда. В России неплохо лечат сердце, глаза, даже вакцину от ковида первыми в мире разработали. Не надо недооценивать себя постоянно. У нас многие сферы на достойном уровне, особенно с поправкой на финансирование
Основные признаки слабоумия:

Расстройство памяти. Если на ранних стадиях страдает только кратковременная память, и человек не может вспомнить ближайшие события, то в дальнейшем теряются воспоминания о более ранних годах;
Невозможность адекватно оценивать временные промежутки, потеря в пространстве;
Неспособность к логическому мышлению;
Навязчивые идеи.

Обратитесь к специалистам, у вас многие пункты совпадают!
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