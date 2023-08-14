Игроки «Ак Барса» и «Трактора» почтили память Амирова минутой молчания

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В Казани прошла минута молчания в память о Родионе Амирове.

Сегодня стало известно, что 21-летний хоккеист «Салавата» умер.

Болельщики, а также хоккеисты «Ак Барса» и «Трактора» на предсезонном турнире почтили память форварда.

Минута молчания на турнире в Казани была объявлена после завершения матча между командами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Трактора».

Амиров боролся с онкологией. В феврале 2022 года стало известно, что у него была выявлена опухоль головного мозга.

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2 комментария

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сервисник
Покойся с миром, Родион! Такой молодой...
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Ралина Силякова
Родион Амиров Помним!!!!!!!Просто нет слов!!!!!!Я до сих пор в шоке 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔Зелёные братья из Уфы, у горя нет цветов, скорбим вместе с вами 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
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0
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