Игроки «Ак Барса» и «Трактора» почтили память Амирова минутой молчания

В Казани прошла минута молчания в память о Родионе Амирове.

Сегодня стало известно, что 21-летний хоккеист «Салавата» умер.

Болельщики, а также хоккеисты « » и «Трактора» на предсезонном турнире почтили память форварда.

Минута молчания на турнире в Казани была объявлена после завершения матча между командами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу « ».

Амиров боролся с онкологией. В феврале 2022 года стало известно, что у него была выявлена опухоль головного мозга.