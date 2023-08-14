Игроки «Ак Барса» и «Трактора» почтили память Амирова минутой молчания
В Казани прошла минута молчания в память о Родионе Амирове.
Сегодня стало известно, что 21-летний хоккеист «Салавата» умер.
Болельщики, а также хоккеисты «Ак Барса» и «Трактора» на предсезонном турнире почтили память форварда.
Минута молчания на турнире в Казани была объявлена после завершения матча между командами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Трактора».
Амиров боролся с онкологией. В феврале 2022 года стало известно, что у него была выявлена опухоль головного мозга.
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