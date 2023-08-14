Гальченюк, скорее всего, перейдет в СКА

Теги СКА возможные переходы Аризона НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Спорт-Экспресс Хоккей

Алекс Гальченюк может продолжить карьеру в СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Алекс Гальченюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в СКА», – написал Хайруллин.

Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.

29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
увидел гол в исполнении Ромки и понял, что уж этот парень научит его играть
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Да кто бы сомневался. Уже и поди паспорт готов.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Книгин
Не удивлен
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
воистину бандитский петербург
п.с еще паспорт не забудьте дать
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Да здравствует система
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Х
Ах,какая неожиданность…😮‍💨
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Ну, я надеюсь с новым паспортом? Такому достойному человеку грех не дать гражданство, он же наверняка с детства влюблен в нашу культуру.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
На зарплату два миллиона рублей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan4ester
ахаххаах..... сколько игроков может быть в 1 клубе?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RBChannel
Нужно будет 400 Лямов раскидать за 2.5 недели:)) соткой больше, соткой меньше - какая разница.
Ну, предположим, пару человек в авангард, р
Пара в Сочи, пара в ладу. Кто еще остался? Спартак - да там, вроде все забито. А, в Магнитку еще можно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maximich
Сначало насобирают хороших игроков, а потом начинают их выгонять направо и налево. Благо кто-то потом достойно пристраивается, а некоторые же карьеру себе губят, бегая из одного клуба в другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HCBV
Гальченюк хочет играть в чистый, силовой хоккей ! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trulli33
с потолком никаких проблем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Будет унижать торпедо псевдо тренера Ларионова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Ыжык
Да кто бы сомневался. Уже и поди паспорт готов.
У него есть гражданство Беларуси по праву рождения. Так что нету смысла, он и так легом считаться не должен.
PS. По мнению Беларуси разумеется гражданство, сам он за паспортом может и не обращаться, дело добровольное как говорится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий