Гальченюк, скорее всего, перейдет в СКА
Алекс Гальченюк может продолжить карьеру в СКА.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Алекс Гальченюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в СКА», – написал Хайруллин.
Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.
29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.
п.с еще паспорт не забудьте дать
Ну, предположим, пару человек в авангард, р
Пара в Сочи, пара в ладу. Кто еще остался? Спартак - да там, вроде все забито. А, в Магнитку еще можно.
PS. По мнению Беларуси разумеется гражданство, сам он за паспортом может и не обращаться, дело добровольное как говорится.