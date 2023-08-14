Гальченюк, скорее всего, перейдет в СКА

Алекс Гальченюк может продолжить карьеру в СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Алекс Гальченюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в », – написал Хайруллин.

Напомним, « » расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.

29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.