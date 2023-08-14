Ротенберг об Амирове: «Ком в горле. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей. Покойся с миром»

Теги Салават Юлаев СКА ФХР происшествия КХЛ Роман Ротенберг Родион Амиров Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Родиона Амирова.

21-летний хоккеист «Салавата» боролся с онкологией. В феврале 2022 года стало известно, что у него была выявлена опухоль головного мозга.

«Умер Родион Амиров… Ком в горле от такого известия. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей…

Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала все, чтобы ты жил. Все наши мысли с тобой и твоими родными. Сил и мужества твоим близким.

Покойся с миром…» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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2 комментария

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Дмитрий9779
Родным терпения,ужасно когда уходят такие молодые,покойся с миром🙏
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+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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