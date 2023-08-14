Ротенберг об Амирове: «Ком в горле. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей. Покойся с миром»

Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Родиона Амирова.

21-летний хоккеист « » боролся с онкологией. В феврале 2022 года стало известно, что у него была выявлена опухоль головного мозга.

«Умер Родион Амиров… Ком в горле от такого известия. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей…

Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала все, чтобы ты жил. Все наши мысли с тобой и твоими родными. Сил и мужества твоим близким.

Покойся с миром…» – написал первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.