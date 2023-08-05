Марушев о просмотре в «Ак Барсе»: «Все будет хорошо, надеюсь. Немного отвык от предсезонки в России, сейчас вспоминаю»

Максим Марушев сказал, что в Америке успел отвыкнуть от российской предсезонки.

24-летний форвард подписал пробный контракт с « » после двух сезонов в системе «Вегаса».

Вчера казанцы обыграли « » (5:0) в контрольном матче. Марушев забросил одну из шайб.

– Очень рад приехать в Альметьевск, я здесь играл по школе, здесь мои друзья, ребята, с которыми играл по году, и мой тренер сегодня смотрел матч, который меня воспитал и дал путь в хоккей. Первая игра, пока еще находим свою форму и взаимопонимание с ребятами. Думаю, с каждым матчем все будет лучше и лучше.

– Какие впечатления о предсезонке, работе команды после опыта в Северной Америке?

– Я немного отвык от предсезонки в России, потому что два года готовился к сезону самостоятельно. Сейчас снова все вспоминаю, а в целом знаю многих ребят, мне с ними комфортно. Здесь собраны крутые игроки, каждый день можешь увидеть что-то новое на тренировке, подсмотреть у них, это большой опыт.

– В каком звене вас наигрывает тренерский штаб, мы видели несколько разных сочетаний.

– Пока что сложно сказать, какое звено дают, там и играю. Думаю, через игры будет видно.

– А процесс адаптации вообще идет сложно или нет?

– В принципе, легко, я уже привык ко всему, потому что еще с апреля здесь, в России.

– Давит ли на вас статус просмотрового контракта?

– На самом деле пока нет, занимаюсь своей работой – готовлюсь к сезону. Надеюсь, все будет хорошо.

– Гол приблизил к полноценному контракту?

– Время покажет! – сказал .