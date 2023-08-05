Марушев о Жафярове, Яшкине, Шипачеве и Радулове: «На каждого можно равняться, все мастера. Находиться каждый день с ними – большой опыт для меня»

Максим Марушев ответил на вопрос о том, на кого равняется в «Ак Барсе».

24-летний форвард подписал пробный контракт с « » после двух сезонов в системе «Вегаса».

Вчера казанцы обыграли « » (5:0) в контрольном матче. Марушев забросил одну из шайб.

– Просмотровый контракт – это волнительный момент. Есть чувство неопределенности?

– Я стараюсь об этом не думать. Просто делаю свою работу и самостоятельно готовлюсь к сезону через тренировки и игры. Думаю, все будет хорошо.

– Со второго периода у тебя были новые партнеры, расскажи о впечатлениях.

– Это втягивающая игра. Первый период я просидел, нужно было побыстрее вкатиться через какие-то моменты, силовые приемы. Здорово, что получилось забить.

– Удалось поддержать энергию Лукоянова, который в первом периоде бил все, что движется?

– Артем всегда был таким игроком. Он очень силовой форвард, очень интересно за ним наблюдать. Конечно, когда он всех колотит, они уже боятся и стараются выбрасываться на шайбу.

– Голевой бросок делал на автомате?

– На автомате резко бросил в ближний. Хотел найти Дыняка, но понял, что не успеваю.

– Жафяров, Яшкин, , – на кого равняешься в команде?

– Можно на каждого равняться, все мастера. Находиться каждый день с ними – это большой опыт для меня, это может быть раз в жизни, – сказал Марушев.