Марушев интересен «Трактору» и другим клубам КХЛ. Форвард сейчас на просмотре в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

«Трактор» и другие клубы КХЛ интересуются форвардом Максимом Марушевым.

Сейчас 24-летний игрок находится в « » на просмотре.

Им активно интересуется челябинский клуб, находящийся в Казани, где проходит Кубок TANECO. При этом в лиге есть и другие претенденты на , как сообщает «Бизнес Online».

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

Всего в АХЛ игрок провел 131 матч и набрал 40 (14+26) баллов.