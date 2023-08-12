Марушев интересен «Трактору» и другим клубам КХЛ. Форвард сейчас на просмотре в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы КХЛ Максим Марушев Хоккей

«Трактор» и другие клубы КХЛ интересуются форвардом Максимом Марушевым.

Сейчас 24-летний игрок находится в «Ак Барсе» на просмотре.

Им активно интересуется челябинский клуб, находящийся в Казани, где проходит Кубок TANECO. При этом в лиге есть и другие претенденты на Марушева, как сообщает «Бизнес Online». 

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

Всего в АХЛ игрок провел 131 матч и набрал 40 (14+26) баллов.

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