Сушинский о ситуации с Федотовым: «Надо либо соблюдать правила, либо полностью рвать отношения с ИИХФ и НХЛ и говорить: «Ребята, идите лесом»
Максим Сушинский поделился мыслями о ситуации с контрактом Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«По сути, ЦСКА и «Филадельфия» так и не поставили точку в конфликте по Ивану Федотову. Получилось, что вратарь, не расторгнув контракт с клубом НХЛ, подписал его с армейцами. При этом между лигами действует договор о запрете двойных соглашений, никто его не отменял. Есть четкое законодательство.
Кто виноват в этой ситуации? Разве ИИХФ следует предъявлять претензии за то, что хоккеист его нарушил? Тут надо либо соблюдать правила, которые действовали раньше, либо полностью рвать отношения с международной федерацией и НХЛ и говорить: «Ребята, идите лесом», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.
Отметим, что ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у лиги нет действующего Меморандума об уважении контрактов с КХЛ.
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