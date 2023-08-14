Сафронов о 4-месячном бане Федотова: «В армии он научился терпеть, декабрь уже не за горами»

Андрей Сафронов высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Очень жаль, что игрок страдает. Так понимаю, что он не будет играть до 31 декабря.

В армии он научился терпеть, декабрь уже не за горами, так что в концовке регулярного чемпионата и плей-офф у него будет возможность показать все, на что он способен, и помочь ЦСКА достойно выступить в сезоне», – сказал бывший генменеджер сборной России Сафронов.

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