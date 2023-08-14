Кожевников о решении ИИХФ: «Там чистая проституция. Если будем игнорировать, должны выйти из-под их юрисдикции, чего не советую. Игрой с Азией привлекать будущее поколение не сможем»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников детский хоккей Иван Федотов Р-Спорт контент Хоккей

Александр Кожевников высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Ожидать можно было только гадостей, там чистая проституция. Мы не можем ничего с этим сделать.

Мы можем игнорировать только, но если будем игнорировать, то должны выйти из-под юрисдикции международной федерации, чего я не советую. Мы потеряем детский хоккей, негде будет играть. Мы не сможем привлекать будущее поколение игрой с какой-то Азией.

Надо осторожно подходить, ЦСКА надо урегулировать этот вопрос с «Филадельфией», – считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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7 комментариев

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Назар Игорь
Как проституция может быть чистой?
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Евгений Аулин
Необходимо ответить взаимоисключающими параграфами, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.
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Eduard Rastryopin
Ответ Назар Игорь
Как проституция может быть чистой?
Ну это как у Путина,после 2 недель карантина.
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ОЛЛС1911
Кожевников не в теме, мы с Африкой собираемся играть
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TBFTT
А заставлять подписать контракт игрока чужой команды не гадость?
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Vasyamarch91
Ответ Назар Игорь
Как проституция может быть чистой?
С презервативом
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Mbest77
Ответ Назар Игорь
Как проституция может быть чистой?
Проституция, но по любви
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