Кожевников о решении ИИХФ: «Там чистая проституция. Если будем игнорировать, должны выйти из-под их юрисдикции, чего не советую. Игрой с Азией привлекать будущее поколение не сможем»

Александр Кожевников высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Ожидать можно было только гадостей, там чистая проституция. Мы не можем ничего с этим сделать.

Мы можем игнорировать только, но если будем игнорировать, то должны выйти из-под юрисдикции международной федерации, чего я не советую. Мы потеряем детский хоккей, негде будет играть. Мы не сможем привлекать будущее поколение игрой с какой-то Азией.

Надо осторожно подходить, ЦСКА надо урегулировать этот вопрос с «Филадельфией», – считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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