Глава ИИХФ Тардиф о бане Федотова: «На данный момент воздержусь от комментариев»
Президент ИИХФ отказался комментировать решение по вратарю Ивану Федотову.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«На данный момент я воздержусь от комментариев по ситуации», – сказал Люк Тардиф.
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