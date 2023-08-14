Глава ИИХФ Тардиф о бане Федотова: «На данный момент воздержусь от комментариев»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ отказался комментировать решение по вратарю Ивану Федотову.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.   

«На данный момент я воздержусь от комментариев по ситуации», – сказал Люк Тардиф.

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1 комментарий

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вован63
А что сказать нечего!
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