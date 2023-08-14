Плющев о бане Федотова: «ИИХФ находится под контролем за океаном, ничего хорошего не ждал. Не помню, чтобы хоть одно решение по нашим спортсменам было непредвзятым»

Владимир Плющев высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

«Ничего хорошего от не ждал. Это организация, которая находится под контролем за океаном. Поэтому сложно было рассчитывать на решение, не ущемляющее интересов нашего спортсмена.

Не очень представляю, к каким последствиям это может привести. Разве что как-то коснется выступления на международной арене, но нас и так туда не допускают. Поэтому мы, наверное, и не должны руководствоваться этим.

Это наш игрок, и я уверен, что он продолжит карьеру в . В то же время многие считают, что ссориться с НХЛ не стоит, и это действительно так. Там выступает много наших ребят, лишний негатив тут не нужен. Но и решать все вопросы цивилизованным путем не получается, не помню, чтобы хоть одно решение в отношении наших спортсменов было непредвзятым», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

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