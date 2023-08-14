Плющев о бане Федотова: «ИИХФ находится под контролем за океаном, ничего хорошего не ждал. Не помню, чтобы хоть одно решение по нашим спортсменам было непредвзятым»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Ничего хорошего от ИИХФ не ждал. Это организация, которая находится под контролем за океаном. Поэтому сложно было рассчитывать на решение, не ущемляющее интересов нашего спортсмена.

Не очень представляю, к каким последствиям это может привести. Разве что как-то коснется выступления на международной арене, но нас и так туда не допускают. Поэтому мы, наверное, и не должны руководствоваться этим.

Это наш игрок, и я уверен, что он продолжит карьеру в КХЛ. В то же время многие считают, что ссориться с НХЛ не стоит, и это действительно так. Там выступает много наших ребят, лишний негатив тут не нужен. Но и решать все вопросы цивилизованным путем не получается, не помню, чтобы хоть одно решение в отношении наших спортсменов было непредвзятым», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

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8 комментариев

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Mechel**
А ФХР находится под контролем ИИХФ)) А значит и ФХР тоже под контролем за океаном…
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Сергей Орлов
За океаном есть, например, Бразилия и Мексика. IIHF под их контролем?)
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Назар Игорь
Чтобы написать глупость долго думать не надо, но Плющев думал долго.
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NaGLiY
Все-таки интересное у нас время, товарищи. Правда не понятно, мы живём в параграфе учебника истории, или в развороте журнала "Крокодил"?
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Кавабунга Шреддоголовый
Мне вот интересно, а какой такой профит НХЛ имеет от того, что якобы контролирует ИИХФ? НХЛ даже не структура федерации, они сами по себе и игроки туда сами ехать хотят, без всяких таких историй, даже сбегают туда, как Малкин или Могильный.
ЦСКА правильно поступал с Федотовым, когда игроку-свободному агенту, т.е. контрактом с клубом не связанному, скрутили ласты и как бандита какого-то притащили в военкомат и дальше запихнули на север? Это было нормально? У него был контракт с Флайерз, но на это положили болт и год игрок потерял.
Бразилия, Мексика, Аргентина тоже контролируют ИИХФ?
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Olga.t
Ответ NaGLiY
Все-таки интересное у нас время, товарищи. Правда не понятно, мы живём в параграфе учебника истории, или в развороте журнала "Крокодил"?
Учебника истории под редакцией Мединского.
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