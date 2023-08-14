Крикунов о словах Фетисова: «Если пошлем ИИХФ подальше, хоккей в России можно хоронить. Даже с Индией и Южной Африкой не сможем играть. Хоккеисты и дети с родителями уедут заграницу»

Владимир Крикунов отреагировал на слова Вячеслава Фетисова об ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

После этого двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы заявил: «Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!»

«Послать подальше ИИХФ не получится. Если это случится, то можно хоккей в нашей стране хоронить.

Мы не сможем играть не только с Беларусью и , но даже с Индией или Южной Африкой.

Многие взрослые игроки просто уедут заграницу, а потом уедут и дети с родителями, потому что заниматься хоккеем в России будет бесполезно», – считает заслуженный тренер России Крикунов.

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