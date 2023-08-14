Крикунов о словах Фетисова: «Если пошлем ИИХФ подальше, хоккей в России можно хоронить. Даже с Индией и Южной Африкой не сможем играть. Хоккеисты и дети с родителями уедут заграницу»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Вячеслав Фетисов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ детский хоккей Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на слова Вячеслава Фетисова об ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

После этого двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Фетисов заявил: «Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!»

«Послать подальше ИИХФ не получится. Если это случится, то можно хоккей в нашей стране хоронить.

Мы не сможем играть не только с Беларусью и Казахстаном, но даже с Индией или Южной Африкой.

Многие взрослые игроки просто уедут заграницу, а потом уедут и дети с родителями, потому что заниматься хоккеем в России будет бесполезно», – считает заслуженный тренер России Крикунов.

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11 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Островок адекватности в море сумасшествия. Это проблемы цска, но никак не всей фхр и кхл. Не надо за них впрягаться, пусть сами разруливают свои проблемы
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Назар Игорь
Хоть один дал нормальный ответ сорвавшемуся с цепи неадеквату. Будут играть в треугольнике Россия - Белоруссия - Казахстан. Ну лет через 30 подтянутся африканцы, когда в африканский хоккей Россия вложит ***дцать миллиардов €.
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+7
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encaro_one
Ответ Назар Игорь
Хоть один дал нормальный ответ сорвавшемуся с цепи неадеквату. Будут играть в треугольнике Россия - Белоруссия - Казахстан. Ну лет через 30 подтянутся африканцы, когда в африканский хоккей Россия вложит ***дцать миллиардов €.
Казахи полноценные участники мирового спорта, им зачем в этот треугольник
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Мадина Уйгурова
Ну это ты это понимаешь, а Фетисов как и Солнцеликий я уверен, живут в своем мире, где весь мир только и молится на Россию, и где можно гнуть пальцы и посылать всех на и в, потом ведь все равно все наладится. Страна гопник живущая по воровским уголовным понятиям.
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encaro_one
Не похоже на Крикунова, еще недавно он рассказывал, что после СВО хоккеисты НХЛ к нам уедут, боясь ЛГБТ движения в их стране
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Viks
Даже с Индией и Южной Африкой не сможем играть. --- Будут играть между собой.
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swert-12
Так мы и так ни с кем не играем. Почему хоккеисты из страны уезжать будут, если КХЛ будет функционировать ни кто ни куда не убежит и уж тем более родители никого никуда не повезут.
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fewral
Неожиданно адекватно от него
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