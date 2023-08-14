Овечкин о Гусеве в «Динамо»: «Один в поле не воин. Главное, чтобы было взаимопонимание, разыгрывалось все как по нотам»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо ТАСС Хоккей

Александр Овечкин оценил перспективы Никиты Гусева в «Динамо».

– «Динамо» в этом году провело внушительную селекцию. Насколько оптимистичные у вас ожидания от выступления команды в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги?

– Дай бог, чтобы все получилось. Там хорошая команда, мастеровитые игроки, хороший тренерский состав. Все в их руках.

– Может ли приход нападающего Никиты Гусева помочь команде стать еще более результативной?

– Опять же, здесь все будет зависеть от того, с кем он будет играть. Как говорится, один в поле не воин.

Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, все как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его.

Дай бог, чтобы все было в «Динамо» хорошо, – сказал воспитанник «Динамо» и капитан «Вашингтона».

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