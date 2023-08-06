Александр Кожевников: «Гусев – мастерюга, усиление для «Динамо». Правда, пока не понимаю, с кем он будет там играть. Забивных партнеров ему трудно найти»

Теги КХЛ Александр Кожевников Никита Гусев Динамо Дмитрий Яшкин Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Гусеве.

«Гусев – усиление для «Динамо». Я, правда, пока не понимаю, с кем он будет там играть. Партнеров ему трудно найти, которые забивать будут, как Яшкин. Канадец О’Делл может подойти на эту роль, не так много, но забивает. Он вроде даже гражданство российское хочет.

Гусев – мастерюга, олимпийский чемпион, но проблема серьезная может быть, кто там сможет забивать. Посмотрим, как он будет в «Динамо» раскрываться в роли лидера.

Будут искать партнеров ему, у бело-голубых есть талантливая молодежь. Они хорошо с ними работают, ребята появляются. Кто-то выстрелит, рядом с Гусевым могут новые звезды появиться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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с Гусевым любому пацану играть за счастье в одной тройке . отдаст в крюк только клади под планку
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