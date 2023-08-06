Александр Кожевников: «Гусев – мастерюга, усиление для «Динамо». Правда, пока не понимаю, с кем он будет там играть. Забивных партнеров ему трудно найти»

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Гусеве.

«Гусев – усиление для « ». Я, правда, пока не понимаю, с кем он будет там играть. Партнеров ему трудно найти, которые забивать будут, как . Канадец О’Делл может подойти на эту роль, не так много, но забивает. Он вроде даже гражданство российское хочет.

Гусев – мастерюга, олимпийский чемпион, но проблема серьезная может быть, кто там сможет забивать. Посмотрим, как он будет в «Динамо» раскрываться в роли лидера.

Будут искать партнеров ему, у бело-голубых есть талантливая молодежь. Они хорошо с ними работают, ребята появляются. Кто-то выстрелит, рядом с могут новые звезды появиться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.