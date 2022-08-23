Вице-премьер Чернышенко потребовал проверить стройку ледовой арены в Новосибирске: «Срыв сроков и необоснованное завышение сметы»

потребовал проверить срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске.

«Коллеги, ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены – не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление.

Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство.

Регион просит еще миллиарды рублей. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту.

Но дополнительная сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии – не принимается», – заявил вице-премьер.

Как уточнил в ходе осмотра объекта губернатор Новосибирской области Андрей Травников, завершить строительные работы планируется в октябре этого года, а ввести в эксплуатацию – к 25 декабря.

Изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 млрд рублей, к началу 2022 года она выросла на треть – до 13 млрд рублей.