Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия новой арены в Новосибирске
Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия «Сибирь-Арены».
Матч открытия «Сибирь-Арены»
Новосибирск
Россия U18 – Беларусь U18 – 12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.
Граф, Крутов и Онишко вошли в состав сборной России U18 на матч открытия «Сибирь-Арены»
1 комментарий