Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия новой арены в Новосибирске

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Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия «Сибирь-Арены».

Матч открытия «Сибирь-Арены»

Новосибирск

Россия U18 – Беларусь U18 – 12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. 

Граф, Крутов и Онишко вошли в состав сборной России U18 на матч открытия «Сибирь-Арены»

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1 комментарий

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Shaiba Bash
Будет интересно посмотреть на новую арену
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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