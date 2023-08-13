Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия новой арены в Новосибирске

Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия «Сибирь-Арены».

Матч открытия «Сибирь-Арены»

Новосибирск

Россия U18 – Беларусь U18 – 12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.

Граф, Крутов и Онишко вошли в состав сборной России U18 на матч открытия «Сибирь-Арены»