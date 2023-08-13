Денисенко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Флориды» по версии НХЛ, Самоскевич – 1-й, Сурдиф – 3-й

Теги рейтинги Флорида НХЛ Григорий Денисенко Джастин Сурдиф Маки Самоскевич Эван Науз Хоккей

Григорий Денисенко занял второе место в списке лучших проспектов «Флориды».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял 20-летний нападающий Маки Самоскевич.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Маки Самоскевич (нападающий, 20 лет);

2. Григорий Денисенко (нападающий, 23 года);

3. Джастин Сурдиф (нападающий, 21 год);

4. Майк Беннинг (защитник, 21 год);

5. Эван Науз (защитник, 20 лет).

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5 комментариев

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SD_RM_VC
Совсем грустно с проспектами у Флориды раз Денисенко еще так высоко котируется
+14
0
+14
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Антон Ермазов
Ответ SD_RM_VC
Совсем грустно с проспектами у Флориды раз Денисенко еще так высоко котируется
И это в 23 года )))
+4
0
+4
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rjrjy
А канадец, которого в этом году во втором раунде выбрали, сюда не должен входить?
+1
0
+1
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wolkov
Ответ SD_RM_VC
Совсем грустно с проспектами у Флориды раз Денисенко еще так высоко котируется
денисенко все скиллы в ахл растерял, просто брусок теперь
0
0
0
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SD_RM_VC
Ответ rjrjy
А канадец, которого в этом году во втором раунде выбрали, сюда не должен входить?
Удивило это тоже. Макалистер и Савчин как минимум должны выше котироваться. Науз вообще непонятно за какие заслуги здесь оказался.
0
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