Денисенко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Флориды» по версии НХЛ, Самоскевич – 1-й, Сурдиф – 3-й
Григорий Денисенко занял второе место в списке лучших проспектов «Флориды».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял 20-летний нападающий Маки Самоскевич.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Маки Самоскевич (нападающий, 20 лет);
2. Григорий Денисенко (нападающий, 23 года);
3. Джастин Сурдиф (нападающий, 21 год);
4. Майк Беннинг (защитник, 21 год);
5. Эван Науз (защитник, 20 лет).
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