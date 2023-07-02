Генменеджер «Флориды» о Денисенко: «В сезоне он проявил невероятное усердие. Уровень владения шайбой и игровая зрелость потрясают»

Теги Флорида НХЛ Билл Зито Григорий Денисенко Хоккей

Генменеджер «Флориды» высказался о подписании контракта с Григорием Денисенко.

23-летний россиянин получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов. 

«Григорий проявил невероятное усердие, развиваясь в нашей системе в прошлом сезоне. 

Его уровень владения шайбой и игровая зрелость потрясают. Мы рады, что он остается в нашей команде», – сообщил Билл Зито. 

В минувшем сезоне Денисенко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли. 

В АХЛ за «Шарлотт» провел 56 матчей и набрал 36 (12+24) очков. В Кубке Колдера сыграл 4 матча и остался без баллов за результативность. 

1 комментарий

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Дмитрий Дашковский
Мдааа сколько похвалы а итог нулевой
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