Генменеджер «Флориды» о Денисенко: «В сезоне он проявил невероятное усердие. Уровень владения шайбой и игровая зрелость потрясают»

Генменеджер «Флориды» высказался о подписании контракта с Григорием Денисенко.

23-летний россиянин получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов.

« проявил невероятное усердие, развиваясь в нашей системе в прошлом сезоне.

Его уровень владения шайбой и игровая зрелость потрясают. Мы рады, что он остается в нашей команде», – сообщил Билл Зито.

В минувшем сезоне Денисенко провел 18 матчей в и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли.

В АХЛ за «Шарлотт» провел 56 матчей и набрал 36 (12+24) очков. В Кубке Колдера сыграл 4 матча и остался без баллов за результативность.