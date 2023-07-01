Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов, соглашение одностороннее
Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года.
23-летний россиянин получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Денисенко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли.
В АХЛ за «Шарлотт» провел 56 матчей и набрал 36 (12+24) очков. В Кубке Колдера сыграл 4 матча и остался без баллов за результативность.
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