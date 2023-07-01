Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов, соглашение одностороннее

Теги Флорида НХЛ АХЛ Шарлотт Григорий Денисенко Хоккей

Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года.

23-летний россиянин получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне Денисенко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли. 

В АХЛ за «Шарлотт» провел 56 матчей и набрал 36 (12+24) очков. В Кубке Колдера сыграл 4 матча и остался без баллов за результативность. 

5 комментариев

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цэсемьэр
наверное последняя попытка Флориды сделать вид, что первый раунд драфта был потрачен не впустую😁
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LeKS
Удачи ему, закрепиться в основном составе)!!!
+7
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Smiling Mascotey
Вечно перспективный
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Strannix
Давай Гриша! теперь всё только за тобой.
+2
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Дмитрий Дашковский
Денисенко и Свечников старший домой ну правда не для НХЛ вы
+1
0
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