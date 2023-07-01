Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов, соглашение одностороннее

Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой» на 2 года.

23-летний россиянин получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне провел 18 матчей в и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли.

В за « » провел 56 матчей и набрал 36 (12+24) очков. В Кубке Колдера сыграл 4 матча и остался без баллов за результативность.