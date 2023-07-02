Мильштейн о Денисенко: «Для Гриши был приоритет – остаться в Северной Америке, что бы ни случилось»
Дэн Мильштейн сообщил, что для Григория Денисенко приоритетом было остаться в Америке.
23-летний россиянин подписал новый контракт с «Флоридой». Форвард получил одностороннее соглашение со средней зарплатой 775 тысяч долларов.
«Для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке.
Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний договор, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок», – сказал агент хоккеиста.
В минувшем сезоне Денисенко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. Также провел 1 игру в плей-офф – в финале Кубка Стэнли.
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