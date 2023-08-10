Сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки после начала бронирования бесплатных билетов на матч открытия: «Поступает более 100 тысяч запросов»

Сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки после начала бронирования билетов.

Бесплатные билеты на матч открытия нового ледового дворца начали раздавать 10 августа. После этого официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок.

«Специалисты уже работают. Как только мы объявили о начале продажи билетов, техническая группа контролировала работу сайта, нам поступают одномоментно более 100 тысяч запросов. Мы старались сделать все необходимое, чтобы этого не случилось», – сказала пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко.

Первый официальный матч на «Сибирь-Арене» состоится 13 августа между юниорскими сборными России и Беларуси.

После открытия арена станет домашней для клуба «Сибирь».