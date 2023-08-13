Лучший снайпер МХЛ Морозов о жизни на Сахалине: «На 1000 рублей ничего толком не купишь. Бананы – 400 рублей за 1 кг. Начосы обожаю, они 200 рублей стоят»

Теги КХЛ МХЛ Сочи Сахалинские Акулы деньги Хоккей

Форвард «Сочи» Александр Морозов рассказал о ценах на продукты в Южно-Сахалинске.

Хоккеист три года выступал за «Сахалинских Акул» из Южно-Сахалинска. В прошлом сезоне он забросил 35 шайб в 53 играх и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ

– Я на Сахалине не была, но смотрела несколько лет назад выпуск Юрия Дудя* на ютубе. Там как-то нерадостно было, много старых домов, бедность.

– Это смотря какой город. В Южно-Сахалинске все круто, это очень богатый город. Но на севере Сахалина все хуже, много бедных поселков. Я сам там не был, но рассказывают, что там печально.

– На вулканы летали?

– Нет, не было времени и финансовой возможности. Это очень дорого. Зайдешь в магазин и ничего на 1000 рублей толком не купишь.

– Правда, что помидоры там стоят по 500 рублей за килограмм?

– Да, это правда. Бананы – 400 рублей за 1 кг. Там нет «Пятерочки» и «Магнита», есть две хорошие сети «Первый семейный» и «Столичный», что-то по типу «Перекрестка». Да, магазины нормальные, но ценник высокий.

Иногда хочется сожрать какую-нибудь гадость. Колу я не особо люблю, а начосы обожаю. Там они стоят 200 рублей, а в Москве можно купить за 69 рублей.

– Морепродукты, рыба, икра?

– Этого очень много. Возил родителям, плюс сам ел. Сезон начинается в августе, ценник очень классный в это время. Сентябрь, октябрь – все еще гуманные цены. А вот с ноября начинают расти, хотя все равно дешевле, чем в Москве.

В сезон красная икра стоит 3200 рублей за 1 кг, вкусная, свежая, только выловили. А под Новый год такая же икра уже 4400 стоит.

– Сами любите?

– Я до этого вообще не ел морепродукты и икру. Только рыбу жареную. Но на Сахалине попробовал – и просто шикарно. Бутерброд с маслом и икрой – это очень вкусно. Всем советую попробовать краба, это замечательный деликатес. Он дорогой, но стоит своих денег. На Сахалине краб очень дешевый, можно целого краба в 6 кг купить за 3500, – сказал Морозов. 

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

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4 комментария

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Александр Русанов
Дудь снимал про Камчатку. Но Камчатка, Сахалин какая разница, да?
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Jeff Lebowski
Что за начосы ещё? Начёсы, может? У меня в детстве были зимние штаны с начёсом.
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Игорь Игорев
А есть здесь кто из Норвегии? Сколько морепродукты 🦞 стоят сейчас?
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ilya1809
Ответ Игорь Игорев
А есть здесь кто из Норвегии? Сколько морепродукты 🦞 стоят сейчас?
Несколько лет назад охлажденный Лосось стоил 150 крон, это плюс минус как у нас.Может хотя сейчас дороже)но не критично больше,но фишка же не в этом, не в сравнении чистой цены, а в сравнени покупательской способности.Вот на минимальную и среднюю ЗП в Норвегии конечно можно купить этого лосося в 10тки раз больше)))), все таки средняя ЗП после вычета налогов 300-350 тысяч, минималка вроде 1000 рублей в час на наши деньги. Лучше вообще не сравнивать нас в Норвегией) .С Норвегией в принципе трудно сраниватся большому кол-ву стран
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