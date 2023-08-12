Амир Гараев: «Сочи» готов к новым свершениям, выходить в плей-офф. Как в прошлом сезоне точно не будет»

Амир Гараев заявил, что «Сочи» хочет улучшить результаты в КХЛ.

– В чем отличия подходов Андрея Назарова, с кем «Сочи» входил в прошлый сезон, и Дмитрия Кокорева?

– Конечно, отличия есть. Акцент на атаку, на скоростной хоккей.

Если говорить про детали, то сейчас защитникам дали больше свободы. Да и нападающим в зоне атаки тоже.

– На турнире Sochi Hockey Open показалось, что «Сочи» стал действовать рациональнее по сравнению с прошлым сезоном. Это то, на что вы делаете ставку сейчас?

– Определенные изменения действительно есть. Мне кажется, что наш хоккей становится более комбинационным, чем раньше.

– В «Сочи» много новичков этим летом. Насколько быстро в такой ситуации сплачивается коллектив?

– Мы в процессе становления команды. Думаю, в плане командной химии у нас все будет хорошо.

– Какие ожидания у команды за три недели до старта сезона? Чего нам ждать от «Сочи»?

– Мы готовы к новым свершениям.

Уже чувствуется коллектив. Как в прошлом году точно не будет. Мы готовы побеждать и выходить в плей-офф, – сказал нападающий « » .