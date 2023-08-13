Лучший снайпер МХЛ Морозов о зарплате в «Сахалинских Акулах»: «15 тысяч в месяц. Но за победы платили по 10-20 тысяч премии»

Теги КХЛ МХЛ Сочи Сахалинские Акулы деньги Хоккей

Форвард «Сочи» Александр Морозов рассказал о зарплатах в Olimpbet МХЛ.

Хоккеист три года выступал за «Сахалинских Акул» из Южно-Сахалинска. В прошлом сезоне он забросил 35 шайб в 53 играх и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. 

– Чем занимались там в свободное время?

– Да особо ничем. Все упирается в деньги. Кино, рестораны, бани – все это есть. Гулять особо негде, на горных лыжах в прошлом сезоне не разрешали кататься, а за год до этого можно было – я катался.

– Зарплата была небольшой?

– Стандартная, 15 тысяч [рублей] в месяц. Но в прошлом году у нас были очень хорошие премиальные. За победу платили 10 тысяч рублей, а за победу над командой из топ-5 Золотого дивизиона – 20 тысяч.

Нас кормили, жилье оплачивали, так что это только на карманные расходы. Бывало, конечно, что на выездах порции на обед или ужин были маленькими, я не наедался, приходилось что-то покупать из еды, – сказал Морозов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий