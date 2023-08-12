Рендулич согласился, что АХЛ – «дубовая лига»: «Надо играть, отключив мозг. Большинство ребят просто бегают по площадке, не думают о передачах»
Борна Рендулич считает, что между НХЛ и АХЛ колоссальная разница.
– Многие называют АХЛ дубовой лигой.
– Полностью согласен. АХЛ – лига, где надо играть, отключив мозг.
Большинство ребят просто бегают по площадке и не включают мышление, не видят лед, не думают о передачах.
По идее АХЛ должна быть ступенью и подготовкой к НХЛ, но разница между двумя лигами колоссальная.
В НХЛ хоккей иной, там люди больше думают головой, размышляют над тактикой, а не просто бегут напролом к чужим воротам.
– Намного ли комфортнее в этом плане в КХЛ?
– Мой предыдущий опыт игры в КХЛ случился почти пять лет назад, и с тех пор площадка здесь стала меньше, что изменило игру в целом.
На мой взгляд, в КХЛ стало на порядок больше молодых ребят, которые дали дополнительный импульс лиге.
Очень рад, что я вернулся в КХЛ. Мне нравится здесь, – сказал нападающий «Сочи» Борна Рендулич.
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