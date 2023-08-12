Рендулич согласился, что АХЛ – «дубовая лига»: «Надо играть, отключив мозг. Большинство ребят просто бегают по площадке, не думают о передачах»

Борна Рендулич считает, что между НХЛ и АХЛ колоссальная разница.

– Многие называют дубовой лигой.

– Полностью согласен. АХЛ – лига, где надо играть, отключив мозг.

Большинство ребят просто бегают по площадке и не включают мышление, не видят лед, не думают о передачах.

По идее АХЛ должна быть ступенью и подготовкой к , но разница между двумя лигами колоссальная.

В НХЛ хоккей иной, там люди больше думают головой, размышляют над тактикой, а не просто бегут напролом к чужим воротам.

– Намного ли комфортнее в этом плане в КХЛ?

– Мой предыдущий опыт игры в КХЛ случился почти пять лет назад, и с тех пор площадка здесь стала меньше, что изменило игру в целом.

На мой взгляд, в КХЛ стало на порядок больше молодых ребят, которые дали дополнительный импульс лиге.

Очень рад, что я вернулся в . Мне нравится здесь, – сказал нападающий « » .