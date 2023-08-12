Мышкин об Аликине и Галкине в «Автомобилисте»: «Намечается плотный и «читающий» дуэт. Мозги для вратаря важнее, чем габариты»

Владимир Мышкин высказался о вратарской линии «Автомобилиста».

Клуб из Екатеринбурга обыграл «Динамо» (3:0) на Кубке Республики Башкортостан, сыграл на ноль.

– Удивились, что именно Галкин «засушил» « »?

– Нет, это не сюрприз. Еще в прошлом сезоне выделял этого молодого вратаря, он поджимал более опытных коллег, пошумел в плей-офф ВХЛ, где остановил лидера – «Югру».

В прошлом сезоне в клубе немного заблудились в трио Матссон – Бобков – Галкин. В результате – перемены в линии. Летом «Автомобилист» приобрел в Хабаровске Аликина и, похоже, наконец-то сделает ставку и на Галкина. Намечается плотный дуэт. И сухой матч с «Динамо» – бонус для молодого воспитанника.

– Для вратаря матчи на ноль всегда особенные?

– Да, это психология. После сухой игры вырастают крылья, она дает дополнительную уверенность. Только голкипер может это понять.

– И Аликин, и Галкин – не гренадеры. Проблема?

– В нашем амплуа габариты определяют отнюдь не все. Самое главное – психология, игровое мышление, скорость. В « » – «читающий» дуэт. Мозги для вратаря важнее, чем габариты, – считает бывший вратарь сборной СССР.