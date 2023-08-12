Максим Еременко: «Раньше после неудачных матчей очень загонялся, что позорю отца. В детстве не самые умные ребята говорили, что я в хоккее по блату»

Максим Еременко ответил на вопрос о том, давит ли на него фамилия отца.

– Отцовская фамилия на вас не давит?

– Она давила в детстве, когда не самые умные ребята говорили, что я в хоккее по блату и играю в «Динамо» только благодаря папе.

Конечно, было очень неприятно, но потом привык к этому.

Сейчас уже не сталкиваюсь с подобным, так как вокруг зрелые люди, которые все понимают и видят, что я здесь не просто так.

Раньше после неудачных матчей очень загонялся о том, что позорю отца. Сейчас уже отпустил эти мысли.

Научился отделять себя от папы, понимаю, что никак не опозорю его и фамилию. Думаю, он уже рад, что я достиг такого уровня, – сказал 19-летний вратарь системы «Динамо» Максим Еременко, сын Александра Еременко.