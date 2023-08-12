Максим Еременко: «Раньше после неудачных матчей очень загонялся, что позорю отца. В детстве не самые умные ребята говорили, что я в хоккее по блату»

Теги Александр Еременко КХЛ Динамо Максим Еременко Хоккей

Максим Еременко ответил на вопрос о том, давит ли на него фамилия отца.

– Отцовская фамилия на вас не давит?

– Она давила в детстве, когда не самые умные ребята говорили, что я в хоккее по блату и играю в «Динамо» только благодаря папе.

Конечно, было очень неприятно, но потом привык к этому.

Сейчас уже не сталкиваюсь с подобным, так как вокруг зрелые люди, которые все понимают и видят, что я здесь не просто так.

Раньше после неудачных матчей очень загонялся о том, что позорю отца. Сейчас уже отпустил эти мысли.

Научился отделять себя от папы, понимаю, что никак не опозорю его и фамилию. Думаю, он уже рад, что я достиг такого уровня, – сказал 19-летний вратарь системы «Динамо» Максим Еременко, сын Александра Еременко.

2 комментария

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Machine Head
Слова не юноши , а мужа . Все правильно сказал Максим . Встречают по одежке , а провожают по уму и мастерству . Будем ждать твоего появления в основе Динамо . Хочется увидеть твою игру . Отец , конечно, выдающаяся легенда клуба и отечественного хоккея . Но у тебя своя история в хоккее . Удачи тебе парень .
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Топ
Играл у нас в молодёжке Рязани в позапрошлом сезоне, и вратарь хороший, был бэкапом и всегда выручал в нужный момент, и как человек, всегда остановится после игры поговорит, руку пожмёт, удачи ему
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