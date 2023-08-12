Овечкин о будущем сына Сергея: «Настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если нравится – пусть занимается»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Динамо детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин сказал, что не будет заставлять сына заниматься хоккеем.

– Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»?

– Мы скоро улетаем в Америку – большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть.

Понимаем, что ребенку четыре года – и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится – пусть занимается. Когда подрастет – уже будет видно, – сказал капитан «Вашингтона». 

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

1 комментарий

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Любитель Альтернативы
Правильный подход к воспитанию ребёнка!👍🔥
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