Овечкин о будущем сына Сергея: «Настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если нравится – пусть занимается»
Александр Овечкин сказал, что не будет заставлять сына заниматься хоккеем.
– Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»?
– Мы скоро улетаем в Америку – большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть.
Понимаем, что ребенку четыре года – и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится – пусть занимается. Когда подрастет – уже будет видно, – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!
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